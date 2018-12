Трамп заявил, что США могут скоро заключить с Китаем "всеобъемлющую сделку"

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - заявил президент США на своей странице в Twitter.

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon!