Трамп заявил, что США могут скоро заключить с Китаем "всеобъемлющую сделку" Сегодня, 19:42 18 Цей матеріал також доступний українською Трамп напомнил, что Китай приостановил повышение пошлин на американские автомобили

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения в скором времени большого торгового соглашения с Китаем.

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - заявил президент США на своей странице в Twitter.

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon! 14 декабря 2018 г.

Трамп также напомнил, что Китай недавно отказался от повышения пошлин на автомобили из США.

"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - заявил он.

12 декабря СМИ сообщили, что Китай готовится снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 40% до 15%.

До этого на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.