Трамп задумал ввести пошлины против Китая на $50 млрд - WSJ

США подготовили обновленный список китайских товаров, которые подпадают под американские пошлины

Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

Об этом сообщили источники, знакомые с решением Трампа, передает The Wall Street Journal.

По словам пятерых людей, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа готовится выпустить уточненный список китайских продуктов, которые будут затронуты пошлинами.

Белый дом сказал, что обязанности будут выполнены “в ближайшее время” после выхода в пятницу списка, хотя дата не установлена. Министерство торговли Китая отказалось немедленно прокомментировать отчет, в котором Трамп одобрил пошлины.

“Реализация тарифов, когда это произойдет, может приблизиться к торговой войне”, - отметил глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors в Сиднее Шейн Оливер.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлинна товары из США. Позже Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.