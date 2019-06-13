Трамп рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2 Сегодня, 09:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против российского газопровода Северный поток-2.



Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой, пишет Голос Америки.

Он раскритиковал Германию за покупку газа у России в больших объемах.

«Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ», — заявил глава Белого дома.

По его словам, многие европейские страны, включая Польшу, хотят получать сжиженный газ из США.

«Германия имеет возможность заблокировать трубопровод. Знаете как? Не покупать российское. Германия решила покупать огромный процент своих энергоносителей в России», — добавил Трамп.

По его мнению, немецкий народ не доволен сложившейся ситуацией, ведь это делает «Германию заложницей России».

Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Работы по строительству планируется завершить в 2019 году.

