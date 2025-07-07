Трамп отпугнул. Британский бизнес передумал инвестировать в США

Руководители британских компаний теряют интерес к инвестициям в США и теперь отдают больше предпочтения собственному рынку.

Число опрошенных топ-менеджеров, считающих инвестиции в Штаты привлекательными, лишь на 2% превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса Deloitte*, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

Для сравнения, в конце 2024 года, незадолго до вступления в должность президента США Дональда Трампа, эта разница составляла 59%.

В то же время привлекательность британского рынка повысилась — показатель поднялся до плюс 13% с минус 12% в конце 2024 года. Великобритания лидирует в рейтинге вместе с Индией, тогда как рейтинг развитых экономик Европы и Китая остался отрицательным.

«Эти результаты свидетельствуют о сдвиге в настроениях: Великобритания теперь рассматривается как ведущее мировое направление для инвестиций», — отметил старший партнер и главный исполнительный директор Deloitte UK Ричард Хьюстон.

В 2023 году Великобритания заняла четвертое место по объему прямых инвестиций в США, которые составили тогда свыше $630 млрд.

*В опросе, проведенном в период с 16 по 29 июня, приняли участие 66 финансовых директоров и других руководителей крупнейших британских компаний, в число которых вошли 37 компаний с биржевым листингом и совокупной рыночной стоимостью 386 млрд фунтов ($525 млрд).

Ранее сообщалось, что по данным опроса Bank of America, инвесторы все больше склоняются к тому, что доминирование Америки на фондовом рынке подходит к концу.