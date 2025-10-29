От таможенных пошлин до ИИ. Трамп заключил с Южной Кореей торговое и технологическое соглашения

Президенты США и Южной Кореи — Дональд Трамп и Ли Чжэ Мен — Кёнджу, 29 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

США и Южная Корея подписали соглашения о торговле и «технологическом процветании».

29 октября в ходе турне по Юго-Восточной Азии президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном заявил, что страны достигли соглашения о торговле. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы МИД Южной Кореи Ким Ён Бома, стороны договорились установить пошлины на импорт корейских автозапчастей в США в размере 15%.

Объем инвестиций в экономику США, обещанных Южной Кореей, составит $350 млрд, из которых $150 млрд будет вложено в судостроительные проекты.

Кроме того, представители Южной Кореи заявили, что в отношении рынка полупроводников стороны договорились применять тарифы на уровне, который не поставит Сеул в невыгодное положение по сравнению с основным конкурентом — Тайванем.

В то же время, Корее удалось сохранит существующие квоты на поставки сельхозпродукции из США (особенно болезненными вопросами были рынки риса и говядины).

Как сообщили в Белом доме, «соглашение о технологическом процветании» с Южной Кореей предусматривает сотрудничество в сфере ИИ, освоения космоса и телекоммуникаций стандарта 6G.

Страны стремиться к снижения операционной нагрузки на технологические компании и платформы цифровых приложений, «уделяя особое внимание устранению барьеров для инновационных архитектур локализации и хостинга данных».

Также в рамках США и Корея предпримут совместные усилия по защите экосистемы инноваций, уделяя особое внимание устойчивости поставок в области биотехнологий и фармацевтики, а также защите квантовых технологий.

Как сообщалось, в ходе визита Дональда Трампа в Токио, США и Япония также подписали «соглашение о технологическом процветании», а также рамочное соглашение по редкоземельным металлам и критически важным минералам.