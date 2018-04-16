Трамп обвинил Россию и Китай в игре в валютную девальвацию

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Трамп назвал такие действия государств недопустимыми

Трамп назвал такие действия государств недопустимыми

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай занимаются девальвацией национальных валют.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия и Китай играют в игру валютной девальвации, в то время как США продолжат повышать процентные ставки. Это недопустимо", - отметил Трамп.

За последние 12 месяцев рубль потерял более 10% стоимости относительно доллара, причем основная часть потерь пришлась на минувшую неделю, сообщает Интерфакс.

В апреле рубль упал к доллару США и евро до многомесячных минимумов на фоне санкций американского Минфина против России и эскалации ситуации вокруг Сирии. В Центробанке России сравнили текущую ситуацию на валютном рынке с нестабильностью 2014 и 2016 годов.

Китайский юань за минувший год прибавил в стоимости порядка 10% относительно американской валюты, поднявшись в марте до максимума с августа 2015 года.

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