Трамп назвал кандидата на пост главы Всемирного банка Сегодня, 21:42 148 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп предложил на пост руководителя Всемирного банка кандидатуру чиновника Министерства финансов США Дэвида Мэлпаса.

Как отмечает Bloomberg, Трамп выбрал в качестве претендента на пост ВБ критика Китая и яркого сторонника перестройки мирового экономического порядка.

"Моя администрация сделала главным приоритетом эффективное и разумное использование долларов налогоплательщиков США", - объяснил Трамп свой выбор.

По данным источников Bloomberg, на посту главы ВБ Мэлпас намерен продвигать политику повышения доходов в развивающихся странах.

Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинул пост, который занимал на протяжении более шести лет.

Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.