Трамп назвал кандидата на пост главы Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп предложил на пост
руководителя Всемирного банка кандидатуру чиновника Министерства финансов США Дэвида
Мэлпаса.
Как отмечает Bloomberg, Трамп выбрал в
качестве претендента на пост ВБ критика Китая и яркого сторонника перестройки мирового
экономического порядка.
"Моя администрация сделала главным
приоритетом эффективное и разумное использование долларов налогоплательщиков США",
- объяснил Трамп свой выбор.
По данным источников Bloomberg, на посту главы ВБ Мэлпас намерен продвигать политику повышения доходов в развивающихся странах.
Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинул пост, который занимал на протяжении более шести лет.
Временно исполняющим обязанности президента
станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка
Кристалина Георгиева.