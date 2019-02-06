Роман Борисенко
Деньги за доверие
Иван Компан
Трамп выступает, а рынок растет
Дмитрий Яблоновский
Пять аргументов в защиту конкуренции в бизнесе
Алексей Резников
Если полная ZOPA, то это хорошо

Трамп назвал кандидата на пост главы Всемирного банка

Сегодня, 21:42
148
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил на пост руководителя Всемирного банка кандидатуру чиновника Министерства финансов США Дэвида Мэлпаса.

Как отмечает Bloomberg, Трамп выбрал в качестве претендента на пост ВБ критика Китая и яркого сторонника перестройки мирового экономического порядка.

"Моя администрация сделала главным приоритетом эффективное и разумное использование долларов налогоплательщиков США", - объяснил Трамп свой выбор.

По данным источников Bloomberg, на посту главы ВБ Мэлпас намерен продвигать политику повышения доходов в развивающихся странах.

Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинул пост, который занимал на протяжении более шести лет.

Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.

Теги:   Всемирный банк Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Иван Верстюк - фото
Иван Верстюк
Три тренда для заработка
1717
Дмитрий Яблоновский - фото
Дмитрий Яблоновский
Пять аргументов в защиту конкуренции в бизнесе
332
Иван Верстюк - фото
Иван Верстюк
Три тренда для заработка
1717
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Налоговая революция
1142
Дмитрий Яблоновский - фото
Дмитрий Яблоновский
Пять аргументов в защиту конкуренции в бизнесе
332
Иван Верстюк - фото
Иван Верстюк
Три тренда для заработка
1717
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Налоговая революция
1142
Алексей Мовчан - фото
Алексей Мовчан
Как (не) заработать миллион для местного бюджета
779

Выбор редакции

Страны

Сегодня, 09:19

article_img
Я ее построю. Топ-5 месседжей Трампа из обращения к Конгрессу
Политика

Сегодня, 10:55

article_img
Снова о войне. Порошенко выступил перед бизнесом, пугая российской агрессией, но обещая экономические стимулы
Политика

Сегодня, 14:44

article_img
"Меня кинули как лоха": Янукович о своем побеге в 2014 году - видео

Главное

Политика

Сегодня, 12:22

article_img
Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области
Политика

Сегодня, 11:31

article_img
Из Лиги Смеха и Квартала 95: Зеленский назвал своих региональных представителей
Страны

Сегодня, 14:38

article_img
План из трех пунктов: Гуайдо рассказал о своей программе действий в Венесуэле