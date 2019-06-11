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Трамп готов ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, если не сможет договориться с Си Цзиньпином

Сегодня, 09:55
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Трамп готов ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, если не сможет договориться с Си Цзиньпином - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из Китая товары, если не сможет добиться прогресса в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп несколько раз заявлял, что намерен встретиться с Си Цзиньпином 28−29 июня на саммите Большой двадцатки в Японии. Китайская сторона намерение провести переговоры пока не подтвердила. 10 июня глава Белого дома заявил, что встреча состоится.

«Нам предстоит поговорить и встретиться. Я думаю, что произойдут интересные вещи. Посмотрим, что будет», — сказал он журналистам.

На прошлой неделе Трамп заявил, что после встречи с Си Цзиньпином примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью не менее $300 млрд.

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Напомним, 10 мая, в разгар переговоров о заключении торгового соглашения между США и Китаем, Вашингтон повысил с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд в год. Решение затронуло более чем 5,7 тыс. различных категорий товаров из Китая — от вареных овощей до рождественских огней и стульчиков для младенцев. Трамп объяснил такой шаг тем, что китайская сторона отказалась от обязательств, взятых на себя в течение нескольких месяцев переговоров. Глава Белого дома пригрозил, что Вашингтон продолжит подготовку к введению 25%-х тарифов на товары китайского импорта стоимостью еще $325 млрд.

Китай с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз американских товаров на сумму $60 млрд.

Теги:   Пошлины Си Цзиньпин США Китай Дональд Трамп

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