Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Вашингтон может ввести 20%-ные пошлины на импорт европейских автомобилей, учитывая существующие пошлины для американских компаний в ЕС.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Учитывая тарифы и барьеры, которые долгое время существуют против США, наших крупных компаний и рабочих в Европейском союзе, если эти тарифы и барьеры в скором времени не будут сняты, мы введем 20%-ные пошлины на все их автомобили, ввозимые в США. Собирайте их (автомобили) здесь!" - заявил он.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!