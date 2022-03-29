«Этап тотальной войны». Песков не исключил остановку поставок газа в ЕС после отказа платить за него в рублях 29 марта, 10:31 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

В России пока не определились с реакцией на отказ европейских стран платить за газ в рублях в ответ на требование российского диктатора Владимира Путина.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков сказал в интервью американскому телеканалу PBS.

Война России против Украины — последние новости



«Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Так что, как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать. Но, безусловно, мы не собираемся делать из этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу», — отметил он.

Видео дня

Песков также заявил, что «нет оплаты — нет газа».

Комментируя слова журналиста, что ряд европейских стран сейчас «отворачиваются от России и российского газа», спикер Кремля сказал, что «это, конечно то, чего мы бы не хотели видеть в нашей реальности», но добавил, что «они наш враг». «Мы вошли в фазу тотальной войны», — заявил Песков.

Путин поручил правительству, Центральному банку России и Газпрому до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли.

Вчера страны Большой семерки договорились отклонить требование России платить за импорт ее энергоносителей в рублях. Они считают, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов. Отвечая на вопрос о возможней остановке поставок газа из России, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны Большой семерки «готовы ко всем сценариям».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.