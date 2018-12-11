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Торговая война: Китай снизит пошлины на американские автомобили - Bloomberg

Сегодня, 10:09
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Завод General Motors в США (иллюстративное фото)

Китай готовится снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 40% до 15%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Новость о возможном "потеплении" в разгоревшейся торговой войне между Пекином и Вашингтоном уже позитивно сказалась на автомобильном рынке, подняв стоимость акций крупнейших автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp, Hyundai Motor Co, Daimler AG, General Motors Co и Tesla Inc.

По данным источников Bloomberg, предложение о снижении пошлин уже представлено правительству КНР и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Ранее на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Кроме того, лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Однако если за это время стороны не подпишут такое соглашение, по истечении 90 дней после 1 января США все-таки повысят штрафные пошлины, что может привести к ответным мерам Китая.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

Теги:   Торговая война Автомобили Автомобильный рынок Китай США

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