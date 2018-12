Торговая война: Китай снизит пошлины на американские автомобили - Bloomberg

Китай готовится снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 40% до 15%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Новость о возможном "потеплении" в разгоревшейся торговой войне между Пекином и Вашингтоном уже позитивно сказалась на автомобильном рынке, подняв стоимость акций крупнейших автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp, Hyundai Motor Co, Daimler AG, General Motors Co и Tesla Inc.