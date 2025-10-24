Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпинь во время саммита лидеров G20 в Осаке, Япония (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Китай выигрывает торговую войну. Он научился эскалировать и наносить удары мести так же эффективно, как и США. И экспериментирует с собственными экстерриториальными правилами торговли, меняя направление развития мировой экономики

Об этом говорится в публикации The Economist.

Когда Дональд Трамп снова вошел в Овальный кабинет у него была сформирована позиция по торговле с Китаем. Он должен был усилить кампанию давления, которую начал еще во время своего первого срока.

«Это означало больше тарифов, усиление контроля над торговлей высокотехнологичными товарами и активное применение санкций, — говорится в материале, — Целью администрации было остановить производство Китая, получить финансовые и коммерческие уступки и замедлить технологическое развитие Китая. Некоторые в команде Трампа даже мечтал о „великой сделке“, в которой Китай обязался бы реформировать государственный капитализм в обмен на то, что США сделает свою ставку на него».

В то же время после шести месяцев Китай дышит легче, чем США, по трем причинам.