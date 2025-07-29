Хотелось бы больше ясности. Премьер Италии Мелони оказалась не в курсе всех деталей торгового соглашения между США и ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствует торговое соглашение, заключенное между США и ЕС, однако просит внести больше ясности по итоговым договоренностям.

«Я восприняла факт заключения соглашения позитивно, я всегда думала, что торговая война между США и Европой может привести к непредвиденным, потенциально разрушительным последствиям… Однако необходимо вникнуть в детали, необходимо уточнить, для каких именно товаров делаются исключения… У меня нет ясных данных», — заявила Мелони. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

Италия — один из крупнейших европейских экспортеров в США, ее торговый профицит составляет более 40 млрд евро.

Как сообщалось, ЕС и США пришли к заключению торгового соглашения во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. В результате ЕС теперь столкнется с 15% пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили. По словам Трампа, прежними останутся пошлины на сталь и алюминий.

Кроме того, Трамп отметил, что ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США дополнительные $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом — 1 августа. Ранее президент США был намерен ввести пошлины в размере 50% почти на все товары из ЕС.