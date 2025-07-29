«Немецкая экономика испытает ущерб». Мерц неоднозначно отреагировал на торговое соглашение между США и ЕС

В то же время он указал, что «большего достичь просто не было возможно», сообщает DW.

Мерц заявил, что недавно заключенное торговое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которое предусматривает 15% таможенный тариф на большинство импорта из ЕС, нанесет «значительный ущерб» экспортно ориентированной экономике Германии. «Я не доволен этим результатом в смысле, что „это хорошо“. Но я скажу, что, учитывая исходную позицию, которую мы имели с Соединенными Штатами, большего достичь просто не было возможно… Немецкая экономика испытывает значительный ущерб от этих тарифов», — сказал он.

Реклама

В то же время Мерц выразил благодарность Европейской комиссии за «неутомимые переговоры» с американскими коллегами, в которых участвовали, в частности, правительства Германии, Франции и Италии. «Я лично не ожидал большего, чем этот результат», — сказал он.

В то же время Мерц отметил, что последствия соглашения будут ощущаться не только в Германии и Европе, но и в США. По его мнению, это приведет к повышению инфляции и к общему нарушению трансатлантической торговли. «Эти тарифы, по моему твердому убеждению, также не в интересах Соединенных Штатов Америки», — сказал Мерц, добавив, что время покажет более широкие последствия.

Соглашение было достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом — 1 августа. Ранее президент США намеревался ввести пошлины в размере 50% почти на все товары из ЕС.

Как сообщалось, премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что предпочла бы иметь больше ясности по поводу деталей торговой сделки.