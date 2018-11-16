ТОП-20 новых автомобилей. Что в этом году покупали украинцы

Чаще всего украинцы останавливали свой выбор на автомобилях марки Toyota

За десять месяцев 2018 года украинцы приобрели около 65 тыс. новых иномарок, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Журнал НВ составил рейтинг самых популярных автомобилей, которые покупали в Украине.

Согласно данным статистики AUTO-Consulting, тройка лидеров среди брендов почти традиционна: на первом месте Toyota c результатом 8,1 тыс., далее идет Renault — 7 тыс., а бронза у Volkswagen — 5,4 тыс.

Последний бренд нарастил объемы заметнее двух других: за десять месяцев — на 12,4 %. Такой рост объясняется тем, что дилеры активно везли в страну так называемые дизельгейтные машины с других рынков по сниженным ценам.

Так, из-за скандалов с подделкой показателей выбросов дизельных машин концерн VAG, производящий VW, Audi, Skoda, Seat и автомобили ряда других брендов, попал в Европе и некоторых других странах под санкции.

Поэтому он вынужден был искать новые рынки сбыта для своих уже выпущенных машин с двигателями на тяжелом топливе. Одним из них стала Украина.

Продажи Golf — самой популярной модели VW в Европе и не очень ходовой в Украине — выросли в стране почти вдвое. А популярность VW Polo подскочила сразу на 56,7 %.

Аналогичная ситуация и с Audi А3, которую в этом году в стране предлагали со значительными скидками. Таким образом и сам бренд Audi оказался на девятом месте по продажам.

Но рекордный рост результатов в первой двадцатке списка самых популярных брендов показал скромный китайский Chery — сразу +111 %.

И все же первое место — но в модельном зачете — получили не немцы, и даже не ушлые китайцы, а умеющие совместить качество с демократичной ценой французы: по результатам 10 месяцев отечественный автоолимп покорился компактному кроссоверу Renault Duster, который благодаря цене (от 395 тыс. грн) потеснил лидера прошлого года KIA Sportage, еще один кроссовер (от 500 тыс. грн). Да и третье место в модельном зачете досталось SUV — японскому Toyota RAV4.

Сейчас BMW в рейтинге самых продаваемых брендов, если учитывать только новые автомобили, оказался на 15‑м месте.

В десятке лидеров общеукраинских продаж есть еще два относительно доступных SUV — Hyunday Tucson и Nissan Qashaqai.

Впрочем, в первой десятке по продажам нашлось место и для традиционно любимых соотечественниками Toyota Camry, Renault Logan и Skoda Octavia.