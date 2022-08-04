Томаш Фиала: «Украине важнее получить помощь сейчас, чем $750 млрд после войны» — интервью об олигархах, курсе, долгах и запасе прочности РФ

4 августа, 09:03
Эксклюзив НВ
Томаш Фіала (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Томаш Фіала (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Автор: Андрей Самофалов

Как Украина договаривается с инвесторами, почему закон об олигархах — не идеальное решение, надолго ли хватит экономики России? Большое интервью с собственником Dragon Capital Томашем Фиалой.

Гендиректор и владелец инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала — один из самых известных иностранных инвесторов в Украине. Скупая склады, офисы и торговые центры, за несколько лет он собрал один из самых крупных портфелей недвижимости в стране. Благодаря инвестициям в медиагруппу НВ и покупке Украинской правды — стал заметным игроком на медиарынке. Относительно недавняя концентрация крупного бизнеса и медиаактивов в одних руках дала повод журналистам в шутку говорить о Фиале как об олигархе новой волны.

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Принятие закона о осоздании реестра олигархов вывело этот вопрос из иронической плоскости. Олигархом может быть и иностранец, добавил интриги секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чтобы официально получить статус «олигарха», достаточно отвечать одновременно трем критериям из четырех: участвовать в политической жизни; оказывать значительное влияние на СМИ; контролировать предприятия-монополисты; иметь активы, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года (2,19 млрд грн на момент принятия). Чтобы снизить риски попадания в токсичный «клуб», от медиабизнеса уже избавились Ринат Ахметов и Вадим Столар, а Вадим Новинский официально ушел из политики, сдав депутатский мандат.

Нынешний разговор состоялся по инициативе редакции НВ Бизнес. В интервью Фиала пояснил, считает ли сам себя олигархом, возможен ли дефолт Украины, допустима ли в стране работа «аполитичного» российского бизнеса и верно ли впечатление о том, что место Святослава Вакарчука в политике занимает Сергей Притула.

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Теги:   Курс доллара к гривне Dragon Capital Томаш Фиала Война России против Украины реестр олигархов

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