Только не уголь и зерно. Омелян рассказал, что будет перевозить Hyperloop в Украине

После запуска вакуумных поездов Hyperloop в Украине с их помощью можно будет перевозить прежде всего грузы, но не сырьевые, а высокотехнологичные.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.

"В первую очередь говорим о грузах контейнерного типа, которые будут идти из морских портов и дальше по Европе. Далее, когда эта технология будет полноценно протестирована на практике - только после этого можно будет запускать пассажирские капсулы", - отметил министр.

По его словам, эта технология больше рассчитана на перевозку высокотехнологичных грузов.

"Не думаю, что сможем возить уголь и зерно на Hyperloop. Но когда мы говорим о высоких технологиях, о продукции с высокой добавленной стоимостью, - да, Hyperloop будет заниматься именно ее перевозкой", - подчеркнул Омелян.

Из компаний, которые уже заинтересовались этим способом доставки грузов, Омелян назвал DP World - одного из крупнейших мировых операторов морских портов. Министр напомнил, что в этом году компания должна зайти в порт Южный под Одессой.

"Они также являются одними из крупнейших инвесторов грузового направления Hyperloop. Поэтому мы эту компанию получим вместе с этими технологиями, - отметил чиновник. - У меня была неофициальная беседа о том, что вторая линия будет в Украине. Пока это на уровне неофициальных разговоров, но тем не менее, мы уже выразили свою готовность к ее развитию".

Напомним, что в будущем планируется соединить линиями Hyperloop Черное море с Балтикой, а также Китай с Европейским Союзом. Один из возможных путей в Украине - это линия Одесса-Киев.

Напомним. 14 июня Украина подписала соглашение с Hyperloop. В частности Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в сфере технологий вакуумного поезда.

Ранее, в конце февраля Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом он рассказал после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций HypeUA. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

Руководитель проекта Александр Озеран отметил, что 1 км Hyperloop будет стоить $11-17 млн, а длина тестовой площадки составит 0,5 км.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.