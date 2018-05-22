В ЕС недовольны исполнением пунктов соглашения Ассоциации по таможне

Форум назвал первоочередные реформы для внутренней модернизации предприятий, инвестиционной привлекательности, детенизации и, как следствие – увеличения зарплат для украинцев в ​​реальном секторе экономики

Во время III Open Economic Forum : «Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины», организатором которого выступила Украинская Рада Бизнеса, Жостин Гютон, первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС в Украине, дал невысокую оценку усилиям украинской власти относительно первоочередных реформ таможни:

- Одним из вопросов соглашения Ассоциации Украины с ЕС является вопрос таможни, но по этому одному из важнейших вопросов мы видим недостаточно существенный прогресс. Закон об операторах, общий режим транзита, законопроекты №4615, №4614 о вопросах защиты прав интеллектуальной собственности при таможенном оформлении при завозе товаров из-за границы - должны быть проголосованы, - призвал он.

- Это точечные изменения, - отметила Татьяна Острикова. - Когда контрабанда в промышленных масштабах, только борьба с «пиджаками» и создание операторов не существенно исправит ситуацию. Изменения возможны при создании сильной таможенной администрации как отдельного органа, восстановлении всех функций таможенной безопасности и контроля (в том числе и по интеллектуальной собственности) и создание мощного постаудита, который сегодня в рамках департамента аудита работает очень и очень неэффективно. Я убеждена, что эти изменения не будут приняты этим составом ВР.

Кроме того, Татьяна Острикова раскритиковала законопроект №4614 как имеющий очень низкое качество подготовки и требующий существенной доработки - Он содержит очень хорошее название - «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины», но он не защищает владельцев, а создает на них дополнительные нагрузки, создает новые дискреционные полномочия для представителей ДФС, они будут решать уничтожать партию товара или нет, а нарушением не считается ввоз наряду с товаром марки "Адидас" товара под названием "Абибас".

Форум назвал первоочередные реформы для внутренней модернизации предприятий, инвестиционной привлекательности, детенизации и, как следствие - увеличение зарплат для украинцев в ​​реальном секторе экономики.

В первую очередь, участники требуют от властей немедленной реформы ДФС и таможни. По данным Института социально-экономической трансформации (ИСЕТ), суммарная цифра убытков, которые ежегодно несет государственный бюджет вследствие нереформированной ДФС и таможни (из-за схем по минимизации налогов через конвертационные центры, «скрутки», «серый импорт», схемы с низконалоговыми юрисдикциями и т.д.) - более 130 млрд грн.

Форум предложил государственному секретарю Министерства финансов Украины Евгению Капинусу в течение месяца подать в Кабмин стратегический план реформирования ДФС и таможни на 3 года, разработанный при участии бизнеса и експертов. Во-вторых, участники Форума, кроме реальной институциональной реформы фискальных и таможенных органов, требуют настоящий (а не декларативный) контроль цепочки поставок товара, что выведет из тени торговые операции с импортом-экспортом во всех секторах рынка. Участники Форума предложили создать межведомственную рабочую группу при Министерстве финансов и разработать законопроект по реализации системы "Такс-инвойс" и электронных ТТН (торгово-товарная накладная). К тому же, действенным механизмом контроля торговых операций должен быть механизм "кэшбек для покупателя", недавно представленный к обсуждению Минфином. "При низкой институциональной способности современных контролирующих органов механизм является крайне важным: его можно быстро внедрить, просто администрировать и он сможет мотивировать покупателя требовать предусмотренный законом расчетный документ у продавца", - отметил Олег Иваненко, директор Украинской ассоциации производителей.

Именно рост экономики, равенство всех участников в доступе к рынкам и ресурсам приведет к увеличению доверия, выхода экономики из тени, станет стимулом для предпринимателей ответственно относиться к налогам и даст ресурс для увеличения заработных плат.