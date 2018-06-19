Украинская экономика ускорила темпы роста с начала года - Госстат

Украинская экономика с начала года рекордно выросла

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года составил 3,1% против 2,4% за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).

Согласно данным ведомства, номинальный ВВП за первый квартал 2018 года составил 700,4 млрд грн, а изменение дефлятора – 14,9%.

В отношении к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.

Отмечается, что в первом квартале прошлого года эти показатели были равны соответственно 583,9 млрд грн и 25,1%.

Также по оценкам Госстата, ВВП на душу населения вырос в январе-марте этого года до 16,537 тыс. грн, а в реальном выражении – на 3,6% к январю-марту прошлого года.

Кроме того, доля конечных потребительских расходов выросла до 95% с 91,5% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 11,9% с 12,5%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился с 4% до 6,9%.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как рост за предыдущий 2016-йгод составлял 2,4%.

Напомним, что ранее МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.