Путь воды. Тарифам водоканалов приказали не расти: насколько это законно и кто за это заплатит — разбор NV 3 июля, 20:30 Сюжет NV Премиум Зеленский провел выездное заседание Ставки на Ровенской АЭС (Фото:Скриншот из видео Zelenskiy / Official / Telegram)

В 34 городах Украины должны были повыситься тарифы на поставку и отвод воды. Но после громкого заявления Владимира Зеленского Нацкомиссия отменила собственное решение. Кто заплатит за дешевую воду и насколько законным является вмешательство власти в деятельность НКРЭУ?



Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Напомним, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%.



Видео дня

Почему это произошло и к чему может привести — разбор NV Бизнес.