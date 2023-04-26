«Вступление в ЕС будет болезненным для 50% бизнеса». Тарас Барщовский о важности НАТО, усталости Зеленского и уроках Кобзаря — интервью NV 26 апреля, 11:00 NV Премиум Тарас Барщовский оставался в Украине с начала большого вторжения (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Сразу после начала войны государство и бизнес стали единым целым, рассказывает основатель T.B. Fruit Тарас Барщовский. Но со временем отношения вновь стали прохладными. Большой разговор о том, как построить успешную Украину. Или хотя бы к этому приблизиться.



«Я вел бизнес в Польше, в Молдове… Но, поверьте мне, делать это в Украине гораздо легче и проще», — рассказывал во время мероприятия NV Диалоги о бизнесе. Война и будущее основатель компании T.B. Fruit Тарас Барщовский. Он знает, о чем говорит. T.B. Fruit — один из крупнейших в мире экспортеров концентрата для яблочного сока, а ее бренд Galicia — один из самых известных в Украине.

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Большая война едва не заблокировала экспорт концентрата в США, но добавила возможностей внутри страны. Его производство базируется на западе, поэтому не пострадало, в отличие от конкурентов — компаний Sandora и Одесского завода консервного детского питания.

Как Барщовский решил форс-мажоры и воспользовался новыми возможностями, каких реформ он ждет от власти, сколько времени нужно на изменения в сознании украинцев и сколько мигрантов могут не вернуться домой после окончания войны, бизнесмен рассказал в интервью NV Бизнес.