Британские пивовары купили рестораны Tarantino Family — Мураками, Руккола, Буффалино и другие. Что с ними будет? 24 сентября, 12:23 Сюжет Эксклюзив НВ Новые владельцы планируют перестроить рестораны Tarantino Family (Фото:facebook Tarantino Family)

Одну из крупнейших в Украине ресторанных сетей Tarantino Family продали британским пивоварам German Kraft Brewing. Дмитрий Федотенков и Сергей Матвиенко могли выручить за нее $10−12 млн.

«Мы с партнером продали ресторанный бизнес», — рассказал НВ Бизнес экс-совладелец сети Tarantino Family Дмитрий Федотенков. Покупатель, по его словам, — британская компания German Kraft Brewing. Федотенков не намерен уходить из ресторанного бизнеса, и планирует вывести в Украину известный бренд по продаже бургеров в сегменте ниже среднего.

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К сделке его могло подтолкнуть конфликт с силовиками. В июне прокуратура заявила, что владельцы известной сети ресторанов могут быть причастны к легализации и выводу средств в Россию. По данным НВ Бизнес, речь шла о Tarantino.

Немецкий владелец

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