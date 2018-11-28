Таможня подсчитала убытки от блокирования границы "евробляхами"

В среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 млн грн

В среднем за сутки госбюджет теряет 30 млн грн из-за блокирования пунктов пропуска через государственную границу автомобилями на еврономерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

В течение 26 ноября Львовская таможня перечислила в госбюджет 85 млн грн, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн грн.

На сегодняшний день прогнозируют поступления в бюджет 35 млн грн, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн грн.

В ГФС отметили, что грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов предприятий и компаний, заблокированы. Поэтому грузы не могут быть доставлены к местам назначения.

Из-за этого предприятия не могут осуществить таможенное оформление и уплатить таможенные платежи в государственный бюджет.

Напомним, что 25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни. Также в Украине не пустили более 200 автомобилей в Еврономер.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488.

Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза.