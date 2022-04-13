«Компании не понимают, как работать». Бизнес бьет тревогу из-за бардака на таможне 13 апреля, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Украинский бизнес во время войны столкнулся со значительными проблемами на таможне (Фото:bessarabiainform.com)

Бизнесу нужна единая официальная система информирования обо всех обновлениях на таможне, компании не понимают, как проводить таможенное оформление.

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Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации, также направленном в Министерство финансов.

«Центральный аппарат Гостаможенной службы только 11 апреля полноценно возобновил свою работу. Наибольшей проблемой для бизнеса является отсутствие централизованного официального источника, где бы появлялись оперативные уведомления обо всех изменениях в таможенной сфере. К сожалению, региональные таможни могут по-разному трактовать новые правила и требовать разные пакеты документов, из-за чего компании не понимают, как проводить таможенное оформление», — заявили в Ассоциации.

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Бизнес-сообщество обратило внимание, что ситуацию усложняет и то, что ряд специалистов компаний и специалистов Гостаможслужбы находятся в эвакуации и им приходится дистанционно проводить оформление грузов и общаться между собой.

«Как применять упрощение, как заполнять декларации — к сожалению, в открытых источниках нет единого подхода и четкой информации», — отметили в Ассоциации.

«Среди других важных вопросов для бизнеса — перечень критического импорта. Утвержденный список товаров критического импорта, не дополнявшийся с 28 марта, очень мешает проводить внешнеторговые операции. Текущие ограничения по критическому импорту фактически парализуют внешнеэкономическую деятельность», — говорится в обращении бизнес-сообщества.

«Мы надеемся, что пора существенно ослабить эти ограничения… Иногда компании не могут знать заранее свои потребности для обеспечения производственных процессов выходящими из строя импортными деталями, кроме того, международные компании могут импортировать не только товары, но и услуги, например, по ремонту оборудования», — пояснили свою позицию в бизнес-сообществе.

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