Засекретили с начала вторжения. Россия боится опубликовать свою статистику по внешней торговле 20 июня, 14:04 Россия боится обнародовать свою таможенную статистику (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Федеральная таможенная служба РФ в ближайшее время не вернется к публикации статистики по экспорту и импорту страны-агрессора.

Об этом заявил врио главы ведомства Руслан Давыдов, сообщает Коммерсантъ.

ФТС перестала обнародовать данные с весны 2022 года.

«Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим», — сказал Давыдов.

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Он также завил говорил, что с начала 2023 года доля товарооборота РФ со странами Евросоюза упала до 18%.

Как утверждает Давыдов экспорт из РФ в физическом отношении «почти не снизился, лишь на 2%». «Просто в прошлом году нефть и газ были гораздо дороже, чем сейчас, что стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении», — сказал он.

Ранее сообщалось, что РФ засекретила треть всех расходов госбюджета.

Также сообщалось, что летом 2022 года РФ засекретила все данные по добыче нефти, газа, угля и их продаже.