Связанные с олигархами фирмы контролируют значительную часть экономики Украины - Всемирный банк

В Украине 2% фирм, которые считаются политически связанными, контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех компаний в стране.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, сообщила директор банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте", - написала Кахконен в своей колонке на ЭП.

"Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам коррупции, в том числе, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование", - пишет Кахконен.

Модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется "кумовским капитализмом".

"Политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и более половины всех активов. На них также приходится примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна", - заявили во Всемирном банке.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) оценил потери Украины от коррупции в 2% ВВП.