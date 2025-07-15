Ключевые министерства, ответственные за экономику, инфраструктуру и госфинансы, сохраняют своих руководителей или получат министров из числа заместителей. А вот Денис Шмыгаль может возглавить суперведомство с рекордным в истории Украины бюджетом

Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабмин — не упомянув при этом действующего премьера Дениса Шмыгаля, что фактически означает его отставку.

Шмыгаль более пяти лет сохранял должность руководителя правительства, несмотря на периодические слухи об отставке, ловко избавлялся от потенциальных конкурентов — и заработал в кулуарах репутацию политика с «феноменальной живучестью». Но на этот раз слухи оказались правдой: Шмыгаль теряет должность премьера. При этом он не уходит из правительства — а остается в Кабмине на влиятельной должности. Это создает довольно нетипичную для украинской политики ситуацию, когда премьер-министр уступает место своей подчиненной и сам становится ее подчиненным. Более того, он будет руководить министерством, которое имеет триллионный бюджет.

NV Бизнес узнавал, как изменится ресурсный блок в министерствах, которые формируют экономическую, энергетическую и промышленную политику государства.

В чем смысл замены премьера