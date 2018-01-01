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Суд запретил передавать персональные данные потребителей газа

Сегодня, 08:58
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Минфину перекрыли доступ к данным бытовых потребителей газа

Окружной административный суд Киева приостановил действие отдельных пунктов постановления Кабмина, которые предусматривали передачу облгазами Министерству финансов персональных данных потребителей газа без их письменного согласия.

Решение принято 30 ноября, заявили в пресс-службе Региональной газовой компании (РГК).

Истец оспаривал части постановления Кабмина Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа №867 от 19 октября 2018 года.

Положениями предусматривалась передача Минфину от обслуживающих газовых компаний личных данных потребителей без предоставления их согласия.

"В данном процессе не оспариваются те части постановления, касающиеся цены на газ и не затрагивающие договоренностей с МВФ", – заявили в РГК.

Как свидетельствует определение, по мнению судей, Кабмин не смог опровергнуть нарушение Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Ранее 11 октября 2018 году Конституционный суд запретил Минфину получать персональные данные граждан для проведения верификации субсидий. 

ПСО (Public Service Obligation) - это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, возлагаются правительством на Нафтогаз Украины.

РГК – консалтинговая компания, которая в интересах Group DF Дмитрия Фирташа управляет 22 обл- и горгазами. Кроме рынка поставки газа Group DF Фирташа контролирует большую долю рынка распределения газа, который является естественной монополией (то есть таким, создание конкуренции на котором не считается экономически целесообразным).

 

Теги:   Суд Субсидии Минфин Украины Дмитрий Фирташ Газ

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