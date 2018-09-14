Суд запретил Омеляну покидать Украину

Соломенский районный суд Киева запретил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезд за границу.

Об этом сообщила судья Анна Сергиенко, передают Українськi Новини.

Она отказалась назначать залог для министра, но потребовала от него сдать загранпаспорта, запретила общаться с фигурантами дела и обязала сообщать правоохранителям о своем месте пребывания.

"Это вообще позорная ситуация", - сказал после суда Омелян, комментируя решение о сдаче загранпаспортов.

Министр считает, что это препятствует его работе в качестве министра.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

В НАБУ отметили, что в декларации за оба года Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является.

В е-декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.