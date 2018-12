Суд в Нью-Йорке разрешил Нафтогазу получить информацию об активах Газпрома для взыскания $2,6 млрд Сегодня, 16:01 35 Цей матеріал також доступний українською Нафтогаз отправит повестки для получения информации об активах Газпрома в ближайшие дни Фото: Наталия Кравчук / НВ

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования Нафтогаза по поводу получения информации об активах ОАО Газпром в Европе с целью обеспечить принудительное исполнение арбитражного решения о выплате Газпромом $2,6 млрд.

Как сообщается на сайте НАК Нафтогаз, иски с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах Газпрома в Европе украинская компания подала 6 декабря в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса.

Среди этих компаний:

- GLAS Americas LLC - финансовая компания, которая, вероятно, обладает информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит Газпрому. Эта информация необходима, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG.

- Deutsche Bank Trust Company Americas - американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором у Газпрома есть счет. У Газпромбанка есть швейцарская аффилированная компания Gazprombank (Switzerland) Ltd. Deutsche Bank может сообщить информацию об операциях Газпрома с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах.

- Bank of New York Mellon - банк, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях Газпрома с акциями его голландских дочерних компаний. Эта информация нужна, чтобы подать в Нидерландах иск против Газпрома о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома. Bank of New York также может иметь информацию о местонахождении акций Северного потока 2 и данные о банковских счетах Газпрома в Швейцарии. Эта информация нужна для подготовки исков об аресте активов в Швейцарии.

Требования Нафтогаза на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York уже удовлетворены. Нафтогаз направит этим компаниям соответствующие повестки в ближайшее время.

Нафтогаз также подал иски в отношении DeGolyer & MacNaughton и Gazprom Marketing & Trading USA Inc.

- DeGolyer & MacNaughton - нефтегазовая консультационная компания, предоставляющая Газпрома услуги по аудиту запасов нефти и газа, она может обладать информацией о проектах Газпрома в области добычи нефти и газа, корпоративной структуре этих проектов и планах по изменению структуры собственности в этих проектах. Эта информация нужна, чтобы подать в Нидерландах иск о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома.

- Gazprom Marketing & Trading USA Inc. - компания, которой опосредованно владеет Газпром, и которая может владеть информацией о последних операциях Газпрома о передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах Газпрома в Швейцарии и местонахождении акций Северного потока 2, принадлежащих Газпрому. Эта информация нужна для подготовки вышеупомянутых исков в Нидерландах и Швейцарии.

Напомним, 12 декабря исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК Нафтогаз Украины в отношении Газпрому. Он пообещал, что детали решения нью-йоркского суда будут раскрыты позже. В то же время Витренко добавил, что решение Федерального суда США в Техасе еще не объявлено.

Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом Нафтогазу Украины штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.