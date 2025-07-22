Суд в Гааге снял арест с нидерландских активов Газпрома (Фото: Reuters)

Окружной суд Гааги снял арест с активов Газпрома в Нидерландах.

Об этом пишет российское издание Ведомости.

Речь идет об акциях двух местных структур, входящих в группу Газпрома, — одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

Конкретный размер долей в деле не указан, но в Wintershall Noordzee у Газпрома 50%, остальное — у немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea.

Активы «Газпрома» попали под арест осенью 2024 года по не связанным друг с другом искам украинских компаний Славутич-инвест и Жнива.

Истцы пытаются получить компенсацию за собственные активы, утраченные после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Славутич-инвест до российской оккупации принадлежали восемь земельных участков в Мелитополе, а Жнива арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях, пишут Ведомости.

Обе компании обратились с иском о возмещении убытков от России и, как с ее представителя, Газпрома.

Нидерландский суд постановил, что арест активов «Газпрома» может препятствовать принципу государственного иммунитета, что означает, что нидерландские суды не могут судить действия другого государства или государственного образования, пишет Reuters.

Как сообщалось, группа Нафтогаз направляет платежное требование к российскому газовому монополисту Газпрому о взыскании $1,37 млрд в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученного компанией 20 июня 2025 года.

Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, При этом в случае отказа Газпрома выполнить решение добровольно, Нафтогаз начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании.

Также параллельно Нафтогаз продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения — о выплате РФ $5 млрд компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году.