Кредитору банка Хрещатик отказали в иске к НБУ

Агрофирма Пятихатская обратилась с иском к НБУ в деле о банке Крещатик в августе прошлого года

Окружной административный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска кредитора банка Хрещатик компании Агрофирма Пятихатская к Национальному банку Украины (НБУ).

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Также говорится, что принимая судебное решение об отказе в удовлетворении иска, суд использовал правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлениях от 24 октября 2017 года по обжалованию вывода с рынка Укринбанка и АКБ Капитал, где истцами являются лица, которые охватываются надзорной деятельностью Нацбанка

"Учитывая, что компания Агрофирма Пятихатская также не является лицом, которое охватывается надзорной деятельностью НБУ, суд пришел к выводу, что истец не имеет никакого права оспаривать решение банковского регулятора", - добавили в регуляторе.

Отмечается, что Агрофирма Пятихатская в августе 2017 года обратилась с иском к регулятору с требованием признать противоправным и отменить решение правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Хрещатик.

Банк Хрещатик был отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Главной причиной отнесения банка к категории неплатежеспособных было невыполнение задекларированных мероприятий по улучшению его ликвидности и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности.

Напомним, в апреле 2016 года банку Хрещатик дали месяц, чтобы найти себе инвестора, иначе его ликвидируют.

28 февраля 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность НБУ касательно принятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка Хрещатик.

В июле Высший административный суд Украины поддержал судебные решенияпредыдущих инстанций о незаконной неплатежеспособности банка Хрещатик, которые привели к его ликвидации. Нацбанк подал кассационную жалобу.

20 декабря 2017 года НБУ получил определение Высшего административного суда от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба регулятора была оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции - без изменений. Тогда НБУ обратился в Верховный Суд (ВСУ).

В марте 2018 года, ВСУ подтвердил незаконность решения НБУ об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных.