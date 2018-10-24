Суд ЕС вынес решение по делу об экстрадиции Фирташа в США

Суд ЕС открыл дорогу для решения Верховного суда Австрии по делу об экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии может продолжить рассмотрение дела Дмитрия Фирташа об экстрадиции украинского олигарха в США. Такое решение принял суд Европейского Союза.

Об этом сообщил пресс-секретарь суда ЕС, пишет ТСН.

"Суд сегодня решил, что соответствующие австрийские правила совместимы с законодательством ЕС. Это означает, что, поскольку законы ЕС в этом случае выполняются, Верховный суд Австрии не обязан повторять слушания дела лиц, о которых идет речь, и как следствие австрийские органы власти могут продолжать действия по преступлениям, которые, как подозревается, совершены на территории Швейцарии", - сказал он.

Как сообщили австрийские защитники украинского бизнесмена агентству Интерфакс-Украина, постановление суда не меняет юридического статуса апелляции Фирташа в Верховный суд Австрии.

"Юридический вопрос, рассматриваемый Судом ЕС, заключался в необходимости обязательного применения Хартии основных прав ЕС в рамках поданной Фирташем апелляции в Австрии. Обязательное применение Хартии было опровергнуто. Таким образом, доказываемое Фирташем нарушение основных прав, гарантированных Европейской конвенцией о правах человека, подлежит оценке Верховным судом Австрии, независимо от решения суда ЕС", - объяснили юристы.

По их словам, решение Суда ЕС открывает возможность для дальнейшего рассмотрения апелляции Фирташа Верховным судом Австрии. Как быстро может быть рассмотрена эта апелляция, они пока затрудняются спрогнозировать.

Украинский олигарх, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, был задержан полицейскими в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований и помещен в следственный изолятор 12 марта 2014 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

Через день суд решил оставить его под арестом с возможностью освобождения под залог в €125 млн. Сумма была определена, исходя из финансового состояния олигарха и тяжести инкриминируемых ему преступлений. 21 марта Фирташа выпустили под домашний арест, где он ожидал решения суда по поводу экстрадиции в США.

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей.

В тот же день предприниматель был задержан. По информации австрийской прокуратуры, задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании ордера, выданного Испанией, где олигарха обвиняют в отмывании денег.