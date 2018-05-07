Структура ООН запустит в Украине проект по борьбе с деградацией почвы

FAO в Украине займется сохранением и защитой пашни от деградации

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) запускает в Украине проект по борьбе с деградацией почв, целью которого является достижение нулевого уровня деградации земель.

Об этом сообщили в FAO, передает Укринформ.

"Новый проект FAO нацелен на то, чтобы помочь Украине достичь баланса между процессами деградации земли и ее естественным и искусственным восстановлением, - говорится в сообщении.

В течение трех лет планируется улучшить законодательную и институциональную структуру, внедрить интегрированное управление природными ресурсами. Кроме того, проект будет работать над внедрением стандартов в вопросах посадки линейного типа защитных лесополос на основе характеристик грунтов и природных зон, а также над распространением климатоориентованого сельского хозяйства и.

Один из компонентов проекта сосредоточен на восстановлении устойчивости производственных почв, он охватит площадь в 7,5 тыс. Га в трех областях - Киевской, Харьковской и Николаевской. Именно эти территории представляют различные природные и климатические зоны. В дальнейшем предполагается, что проект охватит дополнительные территории в других регионах Украины.

Участниками проекта сначала станут Украинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий сельскохозяйственного производства им. Л. Погорелого, компания AgroGeneration и отдельные территориальные общины.

Проект будет сотрудничать с агропроизводителями, проводить обучение и другие информационные кампании по восстановлению деградированных ландшафтов.

Завершение проекта запланировано на конец 2021 года.

По данным FAO, площадь деградированных и непродуктивных пахотных земель в Украине превышает 20% пашни, и за последнее десятилетие росла с 70 тыс. до 100 тыс. Га в год. Ежегодно из-за эрозии теряется почти 300-600 миллионов тонн почвы. В зависимости от уровня процессов деградации урожайность может уменьшиться до 50%, а потери от недостачи продукции составляют более 20 млрд грн в год.

Отметим, что после подписания Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием, Украина взяла на себя обязательство восстановить деградированные земли и почвы до 2030 года и стремиться достичь нейтрального уровня деградации земель в мире.