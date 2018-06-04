Строительство в Украине подорожало на четверть

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Больше всего подорожали строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений
Фото: pexels

Больше всего подорожали строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений

В январе-апреле 2018 года цены на строительно-монтажные работы в Украине увеличились на 23,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 28,1%, а также в сфере строительства нежилых зданий и комплексных промышленных сооружений - на 23,8%.

Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.

В апреле этого года цены на строительно-монтажные работы выросли на 25,3% в сравнении с апрелем 2017 года и на 1,2% в сравнении с мартом 2018 года.

Отметим, что в 2017 году объем выполненных строительных работ в Украине увеличился на 20,9% - до 101 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

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