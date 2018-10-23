Страны G7 оценили новую программу сотрудничества Украины и МВФ

Послы стран Большой семерки приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by.

Об этом говорится в заявлении послов стран Большой семерки, передает Интерфакс-Украина.

"Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", - говорится в заявлении.

Напомним, что МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by. Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

19 октября, Украина и МВФ достигли рабочей договоренности по программе stand-by на $3,9 млрд.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.