О пороге цен на газ не договорились. Страны ЕС согласовали предложения по преодолению энергокризиса 25 ноября, 11:31 Министры энергетики ЕС согласовали предложения по преодолению энергокризиса (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министры энергетики стран Европейского Союза согласовали пять предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса. Однако о введении порога цен на газ договориться не смогли.

Как сообщается на сайте ЕК, следующее обсуждение и согласование мер ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ожидается 13 декабря.



Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что министры договорились о:

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совместной закупке газа, что позволит объединить спрос через энергетическую платформу ЕС и приобрести 13,5 млрд куб. м газа в 2023 году для заполнения подземных хранилищ газа. Российский газ будет исключен из этого механизма.

поручение агентству по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов ( ACER) до конца марта 2023 разработать новый газовый бенчмарк, поскольку наиболее популярный ценовой ориентир — TTF — больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС;





агентству по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов ACER) до конца марта 2023 разработать новый газовый бенчмарк, поскольку наиболее популярный ценовой ориентир — TTF — больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС; механизм ограничения внутридневных колебаний цен при торговле деривативами, чтобы избежать чрезмерной волатильности и облегчить дефицит ликвидности для энергетических компаний;





укрепление энергетической солидарности ЕС, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ни одна страна ЕС не осталась наедине;

ускоренное получение разрешений на технологии. Например , на установку солнечных панелей и тепловых насосов.

Ранее сообщалось, что для запуска механизма потолка цен на газ при генерации электроэнергии потребуется участие стран-импортеров электроэнергии вне Евросоюза.

Исполнительный орган блока советует членам ЕС вводить указанный лимит совместно со странами-импортерами электроэнергии, которыми являются Британия и Швейцария.