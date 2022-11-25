О пороге цен на газ не договорились. Страны ЕС согласовали предложения по преодолению энергокризиса
Министры энергетики ЕС согласовали предложения по преодолению энергокризиса (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Министры энергетики стран Европейского Союза согласовали пять предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса. Однако о введении порога цен на газ договориться не смогли.
Как сообщается на сайте ЕК, следующее обсуждение и согласование мер ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ожидается 13 декабря.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что министры договорились о:
- совместной закупке газа, что позволит объединить спрос через энергетическую платформу ЕС и приобрести 13,5 млрд куб. м газа в 2023 году для заполнения подземных хранилищ газа. Российский газ будет исключен из этого механизма.
- поручение агентству по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER) до конца марта 2023 разработать новый газовый бенчмарк, поскольку наиболее популярный ценовой ориентир — TTF — больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС;
- механизм ограничения внутридневных колебаний цен при торговле деривативами, чтобы избежать чрезмерной волатильности и облегчить дефицит ликвидности для энергетических компаний;
- укрепление энергетической солидарности ЕС, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ни одна страна ЕС не осталась наедине;
- ускоренное получение разрешений на технологии. Например, на установку солнечных панелей и тепловых насосов.
Ранее сообщалось, что для запуска механизма потолка цен на газ при генерации электроэнергии потребуется участие стран-импортеров электроэнергии вне Евросоюза.
Исполнительный орган блока советует членам ЕС вводить указанный лимит совместно со странами-импортерами электроэнергии, которыми являются Британия и Швейцария.