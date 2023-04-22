«Из-за беды Украины европейские фермеры получили сверхприбыль». Что на самом деле происходит с экспортом зерна через западные границы — интервью 22 апреля, 07:32 NV Премиум Олег Нивьевский говорит, что цены на зерно падают во всем мире, а не только в Польше (Фото:Олег Нивьевский)

Ассоциированный член Центра исследований продовольствия и землепользования Олег Нивьевский — о причинах бойкота украинского зерна, потерях аграриев и проблемах единства в ЕС

Украинское зерно застряло на границах стран ЕС. Сначала Словакия, Польша и Венгрия заблокировали его импорт и транзит из-за недовольства местных фермеров, которые продают свою продукцию дороже, а также из-за якобы найденных в украинской продукции пестицидов. Впоследствии транзит удалось разблокировать, однако Европейский Союз готовит экстренные меры по импорту украинского зерна, пишет Financial Times.

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Еврочиновники хотят запретить импорт в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию. Возможным останется только транзит и реэкспорт в другие страны ЕС. Какие последствия бойкота и почему он возник в интервью NV Бизнес рассказал декан факультета магистерских экономических студий KSE, ассоциированный член Центра исследований продовольствия и землепользования Олег Нивьевский.

Польша разрешила транзит украинской аграрной продукции по своей территории. Можно ли говорить, что проблема решена и экспорт не пострадает?

Нет, проблема решена частично. Здесь есть несколько аспектов и, как всегда, экономика и политика связаны между собой.