Миллионы долларов за килограмм. Страна СНГ добывает один из самых дорогих металлов в мире

Казахстан осуществляет добычу и экспорт осмия-187, одного из самых дорогих металлов в мире.

Об этом пишет казахстанское издание El.kz.

Осмий — химический элемент из группы платиновых металлов, один из самых плотных и редких на Земле.

В природе осмий встречается крайне редко, обычно в виде примесей в платиновых или никелевых рудах, а его выделение требует сложных и дорогостоящих технологий.

Реклама

Производство этого металла в Казахстане является государственной монополией. Основным его источником служат руды месторождения, расположенного в области Улитау.

Россия, Южная Африка, Канада и Австралия также добывают осмий как побочный продукт, но только Казахстан экспортирует осмий-187 в чистом виде, говорится в публикации.

Благодаря высокой плотности и устойчивости к износу, этот металл используется в высокотехнологичных отраслях, включая электронику, медицину, производство точных инструментов, ювелирное дело и даже военную промышленность и т. д.

Цены на на этот металл варьируются в широких пределах в зависимости от источника и его чистоты. По разным данным они составляют от $1,5 тыс. за грамм, а на изотоп осмия-187 — даже от $10 тыс. за грамм.

В декабре 2021 года СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины в одну из соседних стран 10,05 грамма осмия-187. По информации СБУ, его рыночная цена в то время составляла до $200 тыс. за грамм.

Как сообщалось, компания Eurasian Resources Group планирует инвестировать $20 млн в производство критически важного минерала галлия в Казахстане со следующего года из бокситовой руды, которую компания перерабатывает для производства глинозема.

Галлий входит в списки критически важных минералов США и Европейского Союза. Он необходим для производства полупроводников для электроники и радиолокационных систем, а также электроники наведения ракет в аэрокосмической и оборонной отраслях.

В апреле 2025 года министерство промышленности и строительства Казахстана сообщило, что в стране открыли крупное месторождение редкоземельных металлов, которое может войти в тройку крупнейших в мире.