Миллиарды кубометров. Вместо импорта из РФ страна ЕС будет разрабатывать мощное газовое месторождение

Кабинет Министров Германии поддержал соглашение с Нидерландами по поддержке добычи газа из трансграничного месторождения N05-A в Северном море, сообщило министерство экономики, поскольку Берлин стремится увеличить внутреннее производство газа.

Об этом пишет Reuters.

После потрясений, вызванных войной в Украине и решением Германии прекратить импорт из России, правительство сосредоточилось на поиске альтернатив, в частности на попытках увеличить разведку и добычу газа внутри страны.

Добыча природного газа в Германии сокращается уже несколько десятилетий. В 2022 году она составляла около 4,8 миллиарда кубических метров, что составляло лишь 5,5% от годового потребления Германии.

Нидерландская энергетическая компания One-Dyas, которая возглавляет проект, оценивает, что сможет добывать от 4,5 до 13 миллиардов кубометров газа в год с месторождения N05-A.

Это составило бы примерно от 6% до 16% от примерно 80 миллиардов кубометров, потребленных Германией в 2024 году.

Для осуществления добычи в Германии необходимы несколько уровней утверждения, и пока неизвестно, сколько времени это займет, пишет Reuters. Голландские власти уже согласовали необходимое законодательство.

Соглашение, заключенное в Германии, определяет порядок оценки и распределения трансграничных запасов газа, а также налоги и роялти и сотрудничество между органами власти двух стран.

«Западная земля Нижняя Саксония, где расположены месторождения на немецкой стороне, самостоятельно будет принимать решение об утверждении конкретных заявок на добычу газа, отметило министерство, добавив, что соглашение не предоставляет разрешения на добычу», — говорится в публикации. — «Проект был приостановлен при предыдущем министерстве экономики и сталкивается с юридическими проблемами со стороны экологических групп, которые утверждают, что он представляет угрозу для объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваттовое море».

Как сообщалось, Немецкое правительство не планирует перезапуск газопроводов Северный поток и Северный поток-2 для транспортировки российского газа.