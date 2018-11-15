Страховщики предупредили о возможном отказе в выплатах при ДТП в случае езды на "летних" шинах

Несвоевременная сезонная замена шин может быть основанием для отказа в страховой выплате в случае ДТП

Несвоевременная замена шин на автотранспорте в соответствии с сезоном может быть основанием для страховой компании отказать в выплате в случае дорожно-транспортного происшествия.

Об этом рассказали представители страховых компаний агентству Интерфакс-Украина.

Они уточнили, что это касается договоров добровольного страхования автотранспорта (КАСКО).

"Большинство страховых компаний при заключении договора страхования автомобилей включают в него необходимость замены шин в соответствии с сезоном. Почти во всех договорах определено, что основанием для отказа в выплате может быть, если страхователь не относился к застрахованному имуществу добросовестно и не уменьшил риск наступления страхового события", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это можно интерпретировать как то, что страхователь знал о риске, связанном с наступлением зимнего периода и возможным ухудшением погодных условий.

Он также добавил, что в некоторых договорах страховых компаний с иностранным капиталом указывается, что переход на зимние шины должен происходить с 15 октября.

Отметим, что по состоянию на вечер среды, 14 ноября, в Киеве на заснеженных дорогах произошло почти 500 аварий, из них одно ДТП с пострадавшими.