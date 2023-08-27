Есть ли жилье за $20−25 тыс. Сколько стоят однокомнатные квартиры в украинских городах — рейтинг ЛУН 27 августа, 10:14 NV Премиум Квартира во Львове стоит вдвое дороже, чем в Запорожье (Фото:Depositphotos/ginasanders)

в Украине всего четыре города, где средняя стоимость однокомнатной квартиры превышает $40 тыс. Это Киев, Львов, Ужгород и Винница

В Киеве относительно небольшой выбор жилья. Директор киевского АН Левый берег Оксана Суслова вспоминает, как получила заказ от клиентки найти хорошую однокомнатную квартиру площадью более 40 кв. м за $50−55тыс. Предложений с такими ценами нет — подобное жилье стоит $65−70тыс. Об этом идет речь в статье NV. В столице самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Средняя стоимость такого жилья, по данным ЛУН, составляет $58тыс.

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