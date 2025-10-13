Нобелевскую премию по экономике получили Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Хоуит «за объяснение инновационного экономического роста»

Об этом сообщили организаторы премии.

При этом половину премии присудили Мокиру «за определение предпосылок устойчивого роста благодаря технологическому прогрессу», а другую половину — совместно Агиону и Говиту «за теорию устойчивого роста благодаря творческому разрушению».

Как отмечается на сайте премии, в течение последних двух веков, впервые в истории, мир наблюдал устойчивый экономический рост. Это вывело огромное количество людей из бедности и заложило основу нашего процветания. Лауреаты этого года объяснили, как инновации обеспечивают толчок для дальнейшего прогресса.

Джоэл Мокир использовал исторические источники как одно из средств для раскрытия причин устойчивого роста, который стал новой нормой. Он продемонстрировал, что для того, чтобы инновации сменяли друг друга в самогенерирующемся процессе, нам нужно не только знать, что что-то работает, но и иметь научные объяснения, почему это так. Последнего часто не хватало до промышленной революции, что затрудняло развитие новых открытий и изобретений. Он также подчеркнул важность того, чтобы общество было открыто для новых идей и допускало изменения.

Инфографика: NV

Филип Агион и Питер Ховитт также исследовали механизмы устойчивого роста. В статье 1992 года они построили математическую модель для того, что называется творческим разрушением: когда на рынок выходит новый и лучший продукт, компании, продающие более старые продукты, проигрывают. Инновация представляет собой нечто новое и поэтому является творческой. Однако она также является разрушительной, поскольку компания, чья технология становится устаревшей, вытесняется из конкуренции.

Лауреаты различными способами показали, как творческое разрушение создает конфликты, которые необходимо решать конструктивно. В противном случае инновации будут заблокированы устоявшимися компаниями и группами интересов, которые могут оказаться в невыгодном положении.