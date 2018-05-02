Стали больше покупать. Украина увеличила торговлю с Россией

За первые три месяца 2018 года Украина увеличила товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до $2,6 млрд.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ), передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, прирост обеспечил возросший объем импорта – на 28,4%, до $1,9 млрд, тогда как экспорт сократился на 10,1% – до $709 млн. Отрицательное сальдо торговли с РФ возросло со $692 млн до почти $1,2 млрд.

Кроме того, товарооборот со странами ЕС в январе-марте 2018 года вырос на 17,7% - до $8,6 млрд. Возрос как объем экспорта – на 26,5%, до $4 млрд, так и импорта – на 10,7%, до $4,5 млрд. Соответственно отрицательное сальдо торговли со странами ЕС сократилось с $878 млн до $465 млн.

Доля товарооборота со странами ЕС в общем объеме внешней торговли Украины январь-март 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года возросла с 35,3% до 37,7% с РФ – с 11% до 11,5%.

В целом внешний объем торгов товарами в первом квартале 2019 года к первому кварталу 2017 года возрос на 10,4% – до $22,8 млрд, в том числе экспорт на 8,6% - до $10,4 млрд и импорт на 11,9% - до $12,4 млрд.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила торговлю с Россией впервые с 2013-го. Так, импорт товаров из РФ в Украину вырос на 40%, а экспорт - на 10%.