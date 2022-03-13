Сила слова. Статья в немецкой газете изменила планы концерна SMS, который помогает делать сталь для танков Путина 13 марта, 15:52 Сюжет НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Диктатор Владимир Путин и Виктор Рашников на Магнитогорском МК. (Фото:Кремль)

Немецкая газета опубликовала статью с заголовком «Сталь для танков Путина», в которой рассказала о нежелании машиностроительного концерна SMS сворачивать бизнес в России. Спустя сутки машиностроители заявили о постепенном сворачивании активности в РФ. НВ Бизнес разбирался в деталях истории.



11 марта 2022 года немецкая газета Siegener Zeitung опубликовала громкую статью. Из текста следовало, что машиностроительный концерн SMS Group (штаб-квартира в Дюссельдорфе) намерен продолжать работу в России по существующим контрактам при условии, что они «юридически допустимы и возможны с точки зрения эксплуатации».

SMS — это один из крупнейших мировых производителей оборудования для металлургии. У концерна SMS в России 1700 сотрудников, хотя и нет производственных мощностей. Большая часть — это персонал ООО СМС Зимаг Металлургический Сервис Магнитогорск, которое занимается техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования на Магнитогорском МК, одном из крупнейших в России.

Продукция ММК идет на 7000 предприятий России и еще в 40 стран мира. На его долю приходится около 20% производства стали в России. Завод в том числе производит стальной прокат для российской военной промышленности.

Владимир Путин, Виктор Рашников и экс-глава SMS Генрих Вайс (с красным галстуком) / Фото: Siegener Zeitung

ММК сыграл важную роль в победе Советского Союза над Германией во Второй мировой войне, напоминает немецкая газета. «Говорят, что каждый второй танк и каждый третий корпус были сделаны из магнитогорской стали», — пишет Siegener Zeitung.

РФ — важный рынок для SMS. На фотографиях на сайте компании, можно увидеть бывшего главу SMS доктора Генриха Вайса вместе с представителями ММК и лично Владимиром Путиным. В 2009 и 2011 годах они встречались, среди прочего, для запуска прокатных станов. А в сентябре 2021 года Магнитогорск посещал нынешний гендиректор SMS Буркхард Дамен.

За несколько недель до нападения на Украину компания отмечала свое 90-летие. Диктатор Путин прислал публичное поздравление, в котором хвалил Магнитогорский МК, в том числе за «обеспечение обороноспособности России».

Генеральный директор и основной владелец ММК Виктор Рашников, по оценкам Forbes, входит в 200 богатейших людей мира, а его состояние до начала агрессии РФ против Украины оценивалось более чем в $11 млрд. Он фигурирует как доверенное лицо диктатора Путина в последних санкционных списках ЕС. Еще в 2018 году США ввели против него санкции, назвав близким к Путину олигархом. Примечательно, что в феврале 2022 года Рашников перерегистрировал свои акции ММК (более 70%) из юрисдикции Кипра в Магнитогорск.

Прокатный стан SMS на Магнитогорском МК / Фото: SMS

В ответ на многочисленные запросы Siegener Zeitung о дальнейшей деятельности SMS Group в России, компания сообщила, что «команда кризисного управления очень внимательно следит за ситуацией» и что «новые заказы больше не принимаются».

Выход статьи в Siegener Zeitung помог SMS Group сделать окончательный выбор. Менее чем, через сутки после публикации, немецкая компания выпустила новое заявление.

SMS Group сообщила: в связи с войной в Украине и вызванными ею человеческими страданиями, компания прекратит деятельность в России и Беларуси, за исключением технического обслуживания, связанного с безопасностью. Работы на одиннадцати строительных площадках для восьми заказчиков уже прекращены.

«Мы по-прежнему глубоко встревожены и решительно осуждаем нападение на Украину. Мы продолжаем надеяться на прекращение боевых действий и возвращение к дипломатии», — заявил Буркхард Дамен, генеральный директор SMS.

SMS Group рискует попасть в список «неблагонадежных» компаний за сотрудничество с Россией, рассказал НВ Бизнес собеседник, знакомый с работой концерна в России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала полный запрет на торговлю стран ЕС с российскими металлургами.

«В связи с продолжающейся войной, мы солидарны с народом Украины», — заключил Дамен. Согласно пресс-релизу, SMS вскоре примет 100 семей из Украины в Дальбрухе и Менхенгладбахе и обеспечит их всем необходимым.

Перевод с немецкого языка для подготовки публикации сделан главным редактором Dev.ua Стасом Юрасовым.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.