США ввели запрет на импорт российского золота 28 июня, 18:05 Золото (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Во вторник, 28 июня, правительство США ввело запрет на новый импорт российского золота.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Эти шаги являются последним ответом на войну России против Украины и были предприняты после того, как лидеры G7 в Германии согласились на шаги, включая запрет на импорт золота, призванные ослабить Москву.

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Кроме этого, в своем заявлении министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 70 организаций, в том числе Государственной корпорации Ростех — «крупного российского государственного предприятия, созданного для консолидации российского технологического, аэрокосмического и военно-промышленного опыта», — а также ее ключевых холдингов и аффилированных лиц.

25 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран Большой семерки договорились о введении эмбарго на российское золото в рамках расширения санкций против РФ.

Ежегодно Россия производит около 10% всего мирового золота, являющегося важным активом для Центробанка РФ. После оккупации Крыма в 2014 году золотые запасы страны-агрессора выросли в три раза.

Ранее на фоне слухов о введении таких санкций в РФ сделали шаг к засекречиванию данных о золотом запасе. Российская Госдума приняла законопроект, позволяющий признавать гостайной сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.

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