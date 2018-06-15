США ввели пошлины в 25% на китайскую технику

Официальный сайт Белого дома сообщает, что на китайскую продукцию, которая содержит промышленные технологии, будет введена 25% пошлина.

Общая сумма товаров составляет 50 миллиардов долларов.

"Учитывая кражу Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также другую недобросовестную практику торговли, Соединенные Штаты введут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $50 млрд, которые содержат промышленные технологии", - говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что решение о пошлинах "станет начальным шагом к сближению торговых отношений между США и Китаем".

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлинна товары из США. Позже Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.