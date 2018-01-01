США впервые стали абсолютными экспортерами нефти и нефтепродуктов Сегодня, 10:08 117 Цей матеріал також доступний українською После завершения Второй Мировой войны импорт нефтепродуктов в США превышал поставки за рубеж

Соединенные Штаты Америки в последнюю неделю ноября 2018 года впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов.

Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики страны, передает Интерфакс.

Как говорится в еженедельном отчете Службы энергетической информации (EIA) Минэнерго США, превышение экспорта нефти и нефтепродуктов - в основном бензина и дизтоплива - над импортом за неделю, завершившуюся 30 ноября, составило 211 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В среднем в течение 2018 года США фиксировали нетто-импорт на уровне более 2 млн б/с, а пик по годовым отчетам превышал 12 млн б/с в 2005 году.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что переход к нетто-экспорту углеводородов будет поворотным моментом в формировании "энергетической независимости" США.

Экспорт американской нефти на прошлой неделе достиг рекордных 3,2 млн б/с, по данным EIA.

Аналитики отмечают, что увеличение собственной добычи и экспорта США, с одной стороны, снижает значимость ОПЕК для мирового рынка, а с другой - повышает уязвимость американской экономики в случае падения нефтяных цен. Возможно, возвращение к чистому экспорту будет недолгим, однако оно подчеркивает значимость "сланцевой революции" в США, пишет агентство Bloomberg

EIA отслеживает еженедельные данные о внешней торговле энергоносителями лишь с 1991 года, ежемесячные – с 1973 года. Однако историки отрасли на основании данных годовых отчетов, в том числе Американского института нефти (API), подсчитали, что США были нетто-импортером нефти и нефтепродуктов с 1949 года.