США видят Украину газовым Техасом в Европе

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом.

Об этом заявил американский министр энергетики Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и бизнес-совета США-Украина.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", – сказал Перри, цитирует его Интерфакс-Украина.

Перри отметил "впечатляющий" потенциал для такого развития.

"Я напоминаю людям, которые 10 лет тому назад нам (Перри был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг. – ред.) рассказывали, что в мире уже добыто все ископаемое топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Некий человек путешествовал по стране, рассказывая о пиках добычи нефти. Эти ресурсы всегда были там, а инновации и технологии позволили получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", – сказал министр.

Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в газовом сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко на встрече с Перри подтвердил интерес Украины к американскому опыту для разработки запасов нефти и газа.

"Было объявлено о начале украинско-американского стратегического энергетического диалога, который будет способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний", - сообщила пресс-служба главы украинского государства.