США лишили РФ статуса страны с рыночной экономикой

11 ноября, 03:27
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Россия не может считаться страной с рыночной экономикой, заявили в Министерстве торговли США (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Россия не может считаться страной с рыночной экономикой, заявили в Министерстве торговли США (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

США больше не считают Россию страной с рыночной экономикой. Об этом заявили в Министерстве торговли США в четверг, 10 ноября, пишет агентство Reuters.

«Это решение позволяет Соединенным Штатам применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиленным вмешательством российского правительства в их экономику», — заявили в ведомстве.

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Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, и это в том числе позволило стране-агрессору вступить во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

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Ранее издание Politicо сообщало, что объявленная в России мобилизация будет иметь огромные последствия для российской экономики, уже пострадавшей от санкций Запада.

Агентство Bloomberg в сентябре получило в свое распоряжение копию закрытого доклада для руководства РФ, в котором было сказано, что страна-агрессор может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере усиления влияния санкций США и Европы. Два из трех сценариев в отчете показывали, что падение экономики в 2023 году ускорится, а к довоенному уровню она вернется только в конце десятилетия или даже позднее.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Российская экономика Россия-США Санкции против России Экономика РФ Рыночная экономика

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